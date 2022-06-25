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Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Abdülkerim için Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim Bardakcı'ya 29 milyon 325 bin TL ödenecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Konyaspor Spor Haberler

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