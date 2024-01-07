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Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında 2 gol atarak gol sayısını 4'e çıkardı

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Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. İlk golünü 63. dakikada atan Bardakcı, maçın son dakikalarında da bir gol daha kaydetti.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında 2 attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Müsabakanın 63. dakikasında Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde gelişine vuran Abdülkerim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim golü attıktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için hazırlanan ve üzerinde 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' tişörtünü tribünlere gösterdi. Başarılı futbolcu 90+3. dakikada sol taraftan Eyüp Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda da ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin 3'ünü ligde, 1'ini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti.

Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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