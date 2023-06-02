Abdülkerim Bardakcı: 'Kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı'

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, sezonun kırılma anısını ve hedeflerini açıkladı. Bardakcı, "Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı. Çok iyi futbol oynuyorduk, 2-0 öne geçtik. Daha sonra bazı sebeplerden dolayı maç berabere bitti. Ama bizim orada gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. Ondan sonra da zaten müthiş bir ivme yakaladık, mutlu sona ulaştık" dedi.

Sözlerine hedefine ulaştığını belirterek başlayan Abdülkerim Bardakcı, "Tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyonluk yaşadım, en büyük hedefimdi ve hedefime ulaştım" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim, sezonun en iyi stoperi olarak gösterilmesinin hatırlatılması üzerine, "Nelsson ile çok iyi anlaşıyorduk. İkimiz de bir birime uyum sağlayabildik. Önemli olan bizim için sezonun stoperi olarak seçilmek değil de az gol yemekti. Biz de bu hedefime ulaştık" diyerek sözlerini noktaladı.