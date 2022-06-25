Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a geldi - Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a geldi Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a geldi. - Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a geldi İSTANBUL - Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a geldi. Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, gece geç saatlerde Konya'dan İstanbul'a geldi. Bardakcı daha sonra kendisini bekleyen araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Abdülkerim Bardakcı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeyi imzalayacak. İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor Abdülkerim Bardakcı Galatasaray İstanbul Spor Haberler

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