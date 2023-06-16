Abdülkerim Bardakçı ilk kez A Milli Takım forması giydi

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı.

Aday kadroya daha önce davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Abdülkerim, ilk maçında ilk 11'de sahada yer aldı.

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Umut Nayir ilk 11'ini sürdü.

A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Umut Bozok, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Barış Alper Yılmaz ve Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.

Aday kadroda yer alan Kenan Karaman ise maç kadrosunda yer almadı.

Milli takımda aday kadroya ilk kez davet edilen kaleci Muhammed Şengezer, yedekler arasında forma şansı bekledi.

Arda ve Umut ilk kez ilk 11'de

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ile iki kez A Milli Takım formasını giyen Umut, oyuna sonradan dahil olmuştu.

Başkan Mehmet Büyükekşi karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tribünden izledi.

Başkan Büyükekşi, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Letonya ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

Ev sahibi ülkeden ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Skonto Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Letonya taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.

Başkent Riga'daki 8 bin kişilik Skonto Stadı'nın tamamına yakını doldu.