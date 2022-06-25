Abdülkerim Bardakcı: İlk baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı

"Bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım"

"Ahmet burada çok güzel anılar bıraktı, ben de devam ettirmeye geldim"

"Okan hocanın bana çok şey katacağını düşünüyorum"

İSTANBUL,- Galatasaray'ın 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, " Galatasaray'da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım" dedi.

Abdülkerim Bardakcı, kendisini 3+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Trafik kazasında hayatını kaybeden ve daha önce Galatasaray'da forma giyen Ahmet Çalık'ın sarı-kırmızılı kulüpte güzel anılar bıraktığını söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Ahmet Çalık çok değerli bir kardeşimizdi. Sadece iki sene değil, 10 senedir kendisini tanıyordum. Öz kardeş gibiydik. Konya'da beraber çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet burada çok güzel anılar bıraktı. Ben de Allah'ın izniyle bu anıları devam ettirmeye geldim" şeklinde konuştu.

"O GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Galatasaray'daki hedeflerinden de bahseden Abdülkerim, "Galatasaray'da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor