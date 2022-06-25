- Abdülkerim Bardakcı : "Gönlüm Galatasaray'dan yanaydı"

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Gönlüm Galatasaray'dan yanaydı" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından Galatasaray Televizyonu'na konuştu. Sözlerine yakın zamanda yitirdiğimiz eski futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan oyuncu, "Ahmet Çalık çok değerli bir kardeşimizdi. Sadece iki sene değil, 10 senedir kendisini tanıyordum. Öz kardeş gibiydik. Konya'da beraber çok güzel günlerimiz geçti. Ahmet burada çok güzel anılar bıraktı. Ben de Allah'ın izniyle bu anıları devam ettirmeye geldim" diye konuştu.

"Son durağım Galatasaray oldu"

Transfer süreci hakkında da düşüncelerini aktaran Bardakcı, "İlk baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız Galatasaray oldu. Muhteşem bir stat, muhteşem bir ambiyansı var. Deplasman takımı olarak geldiğimde bile burada oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ev sahibi olarak geldiğim zaman bundan 5 katı daha fazla keyif alacağımdan eminim. O günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Okan Buruk ile çalışmak için sabırsızlanıyorum"

Teknik Direktör Okan Buruk ile çalışmak için sabırsızlandığını dile getiren Bardakcı, "Okan hoca ile milli takıma gitmiştik ama küçük bir sakatlığım olduğu için fazla kalamamıştım. Çevremde herkes Okan hocanın nasıl iyi bir hoca ve insan olduğundan bahsediyorlar. Ben de çok merak ediyordum ve kendisiyle çalışmak istiyorum. Çok şükür burada nasip oldu. Bana çok şey katacağını düşünüyorum" dedi.

Taraftarlardan büyük destek aldığını ve sahada formanın hakkını vermek için elinden geleni yapacağını ifade eden başarılı savunmacı, "Galatasaray'da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık. Taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. İnşallah yüzlerini kara çıkarmayacağım ve her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

İhlas Haber Ajansı / Spor