Abdülkerim Bardakcı: En iyi performansımı göstermek istiyorum

Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, "Çok şükür çok çalıştım, azmettim. Bunların olacağını düşünüyordum. Hayal ediyordum ki, çok şükür hayallerime kavuştum. İnşallah önemli olan bundan sonrası. En iyi performansımı göstermek istiyorum" dedi.

Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sözleşme imzalamak için bugün 23.50 uçağıyla İstanbul'a hareket etti. Havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplayan Abdülkerim Bardakcı, "İlk önce şunu söyleyeyim. Yarın belli olacak inşallah her şey. Tamam biz anlaştık ama sağlık kontrolünden sonra inşallah daha net konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonraki hedeflerin neler" sorusuna ise Bardakcı "İlk önce kendimi daha çok kanıtlamak istiyorum. Ondan sonrası Allah kerim diyelim" yanıtını verdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor