Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü Spor Haberleri Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Abdülkerim, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimlerdi. Mücadelenin 90+10. dakikasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Abdülkerim, 21. haftada deplasmanda oynanacak Giresunspor maçında görev alamayacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Giresunspor Antalyaspor Spor Haberler

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