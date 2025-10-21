Haberler

Abdülkerim Bardakcı: "Bodo/Glimt Maçı Çok Önemli"

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Bodo/Glimt maçı öncesinde yaptığı açıklamada, iyi bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, Liverpool galibiyetinin anlam kazancı için bu maçı kazanmalarının şart olduğunu söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Bodo/Glimt maçıyla ilgili, "İyi bir rakiple karşılaşacağız. Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarınki maçı kazanmamız lazım" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.45'te evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan Turgay Vardar Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bodo/Glimt maçına çok iyi hazırlandıklarını aktaran Abdülkerim, "İyi bir rakiple karşılaşacağız. Biz de şu an iyi bir takım olduk. Formumuzun zirvesine yaklaştık diyebilirim. Çok önemli bir maç bizim için. Liverpool galibiyeti var ama Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarınki maçı kazanmamız lazım. İki gün önce hocamızın doğum günüydü. Hocamıza da bir sözümüz var, galibiyet sözü. İnşallah en güzel hediyeyi öyle vereceğiz" diye konuştu.

Bireysel olarak özel çalışmalar yaptığına değinen 31 yaşındaki futbolcu, "Benim fizik yapım biraz daha maç oynayarak form tutan bir fizik yapısı olduğu için yavaş yavaş açılıyorum" dedi.

"Galatasaray kaptanı olabilmek çok büyük bir sorumluluk"

Galatasaray'ın kaptanlarından birisi olmanın kendisini gururlandırdığının altını çizen Bardakcı, "Mental ve fizik olarak buna her türlü hazırdım. Hocamıza da teşekkür ediyorum beni ikinci kaptan olarak gördü. Bütün sorumluluğu üzerimde hissediyorum. Galatasaray kaptanı olabilmek çok büyük bir sorumluluk. Her yerde de bunu taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

İlkay ve Sane'yle birlikte oynamanın mükemmel bir duygu olduğunu vurgulayan Abdülkerim Bardakcı, "Saha içerisinde sizi inanılmaz derecede rahatlatıyorlar. İlkay abinin futbol aklı ve yeteneği, Sane'nin de keza öyle hızı ve yeteneği bize çok faydalı oluyor. Daha da faydalı olacaklarını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi için de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz inşallah. Çünkü çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Taraftarımız da Avrupa'da başarılı olmamızı istiyor. Biz de öyle istiyoruz. İnşallah Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Gelenler bizim stattan cehennem olarak bahsediyor"

Son olarak RAMS Park'ın atmosferinden bahseden Abdülkerim, "Gelenler bizim stattan cehennem olarak bahsediyor. Bizim için inanılmaz itici bir güç oluyor. Diğer futbolcularla saha içerisinde konuşuyoruz. Herkes böyle atmosfer olamaz diyor. Çünkü kimse birbirini duyamıyor. Bizim stada gelen takım çok etkileniyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
