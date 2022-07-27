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Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'da

Abdulkadir Parmak, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kayserispor forması giyen Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kayserispor forması giyen Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kayserispor'da forma giyen ve bonservisi Trabzonspor'da bulunan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, genç orta saha oyuncusu ile bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın kiralanması konusunda Trabzonspor ve oyuncunun kendisi ile bir yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Abdulkadir Parmak'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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