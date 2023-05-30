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Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacak

Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacak

Spor Haberleri

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sakatlıkları nedeniyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sakatlıkları nedeniyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Beşir, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdülkadir Ömür Trabzonspor Giresunspor Maxi Gomez Spor Haberler

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