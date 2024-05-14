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Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi

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Hull City Kulübü, yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ün nisan ayının en iyi futbolcusu seçildiğini duyurdu. Ömür, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de nisan ayının en iyi futbolcusu, milli oyuncu Abdülkadir Ömür oldu.

Hull City Kulübü, yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan Abdülkadir Ömür'ün ayın futbolcusu seçildiğini duyurdu.

Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü.?

Abdülkadir, geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yendikleri lig maçında Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Abdülkadir Ömür Hull City Futbol Spor Güncel Haberler

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