Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maç yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, Gent ile Maccabi Tel-Aviv arasındaki maçı yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu'nda yarın Belçika temsilcisi Gent'in sahasında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena'da TSİ 19.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek??????? olacak.