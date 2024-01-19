Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçı yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak olan Kayseri Bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen, ilk kez iki takım arasında oynanacak maçı yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor mücadele edecek. Bu önemli karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen, iki takımın birçok kez maçında düdük çalarken ilk kez aralarında oynanacak müsabakada görev alacak. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.

Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor'un 14 maçında düdük çaldı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 12 kez kazandı ve 1 kez de mağlup oldu. 1 mücadelede ise berabere sona erdi.

Bitigen, Galatasaray'ın ise 19 müsabakasında görev aldı. Bu maçlar sarı-kırmızılılar 12 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. 3 maçta ise berabere kaldı. - TRABZON