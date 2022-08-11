Haber : Abdulkadir Bitigen'e görev - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdulkadir Bitigen'e görev

 - Güncelleme:
Abdulkadir Bitigen'e görev

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Cuma günü oynanacak olan Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçında düdük çalacak.

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Cuma günü oynanacak olan Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçında düdük çalacak.

MHK, Süper Ligin 2. Haftasının açılış maçı olan Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçına Abdulkadir Bitigen'i atadı. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de oynanacak olan zorlu maçta Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Caner Ak oldu. Bitigen, bu sezon ilk maçına çıkacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Hatayspor Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title