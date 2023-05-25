Adalet eski Bakanı Gül, genç basketbolculara taş çıkarttı

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sandıkta da ve potada kaybetmedi

GAZİANTEP - TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerini kazananlarından olan Adalet eski Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, genç basketbolculara taş çıkarttı. Berabere biten müsabakada toplam 6 sayı atan Milletvekili Gül, performansıyla beğeni topladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te gerçekleştirilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen Gençlik Haftası ödül töreninde gençlere 'maç' teklifinde bulundu. Gençlerin teklifi kabul etmesi üzerine İbrahimli Spor Salonu'nda organize edilen basketbol müsabakasına katılan Milletvekili Abdulhamit Gül, 3'er takımlı oynanan ve 10 dakika süren müsabakada 6 sayı attı. Seçimde başarılı bir süreç geçiren Milletvekili Gül, basket sahasında performansıyla da gençlere taş çıkarttı. 5'er dakikalık iki periyot halinde oynanan ve "14-14" skorla berabere biten maçı izleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Milletvekili Gül'ün attığı sayılarda ise sevinç yaşadı. Siyasetin çok yoğun olduğu süreçte de gençlere verdiği sözü yerine getiren Milletvekili Gül, "Gençlerin maşallahı var çok iyilerdi. Zorlu bir maç oldu ama keyifli bir maç oldu. Bu hafta gençlik haftası. Şehitkamil belediyemizde çok değerli çalışmaları yerinde gördük. Spor hocalarımız var, gençlerimiz var. Gençlerimiz her branşta çok başarılı. Basketbol, futbol, voleybol konusunda çok destekleri oldu. Belediyemizin, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün, okullarımızın desteğiyle biz bu coşkuyu yaşadık. Gençlerimize güveniyoruz bugünde gençlerimizle beraber bir spor aktivitesi yaptık. Çok keyifli oldu. Onlara ne yapsak az. Sağ olsun belediyemiz her türlü imkanlarıyla gençlerimizin yanında onlarda bunun hakkını veriyor. Gençler hayal kursun biz onları gerçekleştirelim. Yeni Türkiye yüzyılını beraber kuracağız, Türkiye'yi daha güzel yerlere hep beraber getireceğiz" dedi.

Milletvekili Gül, gençlerle ve buluşmayı organize eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirirken, gençler ise Milletvekili Gül ile aynı takımda oynama ve rakip olma heyecanı yaşadıklarını ifade etti.