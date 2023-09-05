ABD ve Sırbistan 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı
2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda ABD, İtalya'yı 100-63, Sırbistan ise Litvanya'yı 87-68 yenerek yarı finale çıktı. Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde İtalya ile ABD, Litvanya ile de Sırbistan karşılaştı. ABD, İtalya'yı 100-63 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Sırbistan da Litvanya'yı 87-68 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip oldu. Çeyrek finaldeki diğer iki müsabakada yarın Almanya ile Letonya, Kanada ile de Slovenya karşı karşıya gelecek.
2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda ABD, İtalya'yı 100-63, Sırbistan ise Litvanya'yı 87-68 yenerek yarı finale çıktı.
Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde İtalya ile ABD, Litvanya ile de Sırbistan karşılaştı.
ABD, İtalya'yı 100-63 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Sırbistan da Litvanya'yı 87-68 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip oldu.
Çeyrek finaldeki diğer iki müsabakada yarın Almanya ile Letonya, Kanada ile de Slovenya karşı karşıya gelecek.