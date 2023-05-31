ABD, Sırbistan'ı 3-2 Yendi
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Kadınlar 1. Grup ilk haftasında Antalya'da oynanan maçta ABD, Sırbistan'ı 3-2 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün mücadelelerinin ikinci ve son maçı olan Güney Kore-Türkiye karşılaşması ise saat 20.00'de başlayacak.
Salon: Antalya
Hakemler: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Fabrice Collados (Fransa)
Sırbistan : Busa, Drca, Popovic, Bjelica, Aleksic, Lozo (Pusic, Milenkovic, Uzelac, Kurtagic)
ABD: Hancock, Butler, Drews, Rettke, Skinner, Lanier (Wong-Orantes, Gates, Nuneviller, O'Neal)
Setler: 20-25, 25-19, 25-21, 21-25, 12-15
Süre: 123 dakika
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Kadınlar 1. Grup ilk haftasında Antalya'da oynanan maçta ABD, Sırbistan'ı 3-2 yendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün mücadelelerinin ikinci ve son maçı olan Güney Kore-Türkiye karşılaşması ise saat 20.00'de başlayacak.
İtalya, Tayland, Polonya ve Kanada'nın da katıldığı FIVB Milletler Ligi Kadınlar 1. Grup ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.