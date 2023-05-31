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ABD, Sırbistan'ı 3-2 Yendi

ABD, Sırbistan'ı 3-2 Yendi

Spor Haberleri

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Kadınlar 1. Grup ilk haftasında Antalya'da oynanan maçta ABD, Sırbistan'ı 3-2 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün mücadelelerinin ikinci ve son maçı olan Güney Kore-Türkiye karşılaşması ise saat 20.00'de başlayacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Fabrice Collados (Fransa)

Sırbistan : Busa, Drca, Popovic, Bjelica, Aleksic, Lozo (Pusic, Milenkovic, Uzelac, Kurtagic)

ABD: Hancock, Butler, Drews, Rettke, Skinner, Lanier (Wong-Orantes, Gates, Nuneviller, O'Neal)

Setler: 20-25, 25-19, 25-21, 21-25, 12-15

Süre: 123 dakika

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Kadınlar 1. Grup ilk haftasında Antalya'da oynanan maçta ABD, Sırbistan'ı 3-2 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün mücadelelerinin ikinci ve son maçı olan Güney Kore-Türkiye karşılaşması ise saat 20.00'de başlayacak.

İtalya, Tayland, Polonya ve Kanada'nın da katıldığı FIVB Milletler Ligi Kadınlar 1. Grup ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Sırbistan voleybol Antalya Spor Haberler

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