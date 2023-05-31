ABD, Sırbistan'ı 3-2 Yendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Kadınlar 1. Grup ilk haftasında Antalya'da oynanan maçta ABD, Sırbistan'ı 3-2 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün mücadelelerinin ikinci ve son maçı olan Güney Kore-Türkiye karşılaşması ise saat 20.00'de başlayacak.