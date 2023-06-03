ABD Milli Takımı Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyor

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Güney Kore'yi 3-0 yenen ABD Milli Takımı'nın oyuncularından Avery Skinner, Türk taraftarın önünde Türkiye ile yapacakları maç için sabırsızlandıklarını söyledi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Güney Kore'yi 3-0 yenen ABD Milli Takımı'nın oyuncularından Avery Skinner, Türk taraftarın önünde Türkiye ile yapacakları maç için sabırsızlandıklarını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Güney Kore karşılaşmasının ardından açıklama yapan ABD'li 24 yaşındaki smaçör, ligin ilk haftasında Antalya'da üst üste üç galibiyet elde ettiklerini anımsattı.

Güney Kore galibiyetinden önce Sırbistan ve İtalya'yı yendiklerini ifade eden Skinner, Antalya etabındaki son maçlarında yarın saat 20.00'de Türkiye ile karşılaşacaklarını dile getirdi.

Zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini vurgulayan Avery Skinner, "Bugün burada oynamak çok keyifliydi. Yarın Türkiye ile taraftarı önünde oynamak daha keyifli olacak." ifadesini kullandı.