ABD'li tenisçi Pegula, Kore Açık'ta şampiyon oldu
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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvası Kore Açık final maçında, ABD'li Jessica Pegula, Çinli Yuan Yue'yi yenerek şampiyon oldu.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvası Kore Açık final maçında, ABD'li Jessica Pegula, Çinli Yuan Yue'yi yenerek şampiyon oldu.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, dünya 128 numarası Çinli Yuan Yue'yi 6-2, 6-3'lük setlerle mağlup ederek sezonun ikinci, genel klasmanda ise dördüncü şampiyonluğunu kazandı.
Kaynak: AA / Spor