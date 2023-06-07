ABD'li milletvekilleri Suudi Arabistan'ın golf organizasyonuna yatırımına tepki gösterdi

ABD'de golf organizasyonu PGA Tour'un Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf ile birleşme kararı, Suudi Arabistan'ın "spor organizasyonlarına para akıtarak insan hakları konusundaki kötü imajını hafızalardan silmeye" çalıştığı iddialarını gündeme getirerek tepki çekti.

NEW ABD'de golf organizasyonu PGA Tour'un Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf ile birleşme kararı, Suudi Arabistan'ın "spor organizasyonlarına para akıtarak insan hakları konusundaki kötü imajını hafızalardan silmeye" çalıştığı iddialarını gündeme getirerek tepki çekti.

Bazı ABD'li milletvekilleri ünlü golf organizasyonları PGA Tour ve DP World Tour'un Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf ile birleşme kararına tepki gösterdi.

Demokrat Senatör Chris Murphy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, birkaç ay önce ofisinde PGA yetkilileriyle "İnsan hakları sicili nedeniyle Suudi Arabistan'ın büyük bir Amerikan spor organizasyonundan nasıl diskalifiye edilmeleri gerektiği konusunu konuştuklarını" belirterek, iki organizasyonun birleşmesini "Çok garip" şeklinde niteledi.

Murphy, "Sanırım endişeleri gerçekten insan hakları değildi?" diye devam etti.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Vekil Matt Gaetz ise karara, "Kartel silahlarımızı satın alıyor, Çin tarım arazilerimizi satın alıyor, Ukrayna en nüfuzlu ailemizi (Joe Biden) satın alıyor, Suudi Arabistan golfümüzü satın alıyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

LIV Golf'ü uzun süredir eleştiren ve lobicilik kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla organizasyonun soruşturulmasını dahi talep eden Milletvekili Chip Roy de birleşme kararını eleştirdi.

Roy, PGA Tour yetkilisi Joy Monahan'ın, geçen yıl, 11 Eylül saldırılarından etkilenen ailelerin endişeleri ve Suudi Arabistan'ın sportswashing (spor ile beyin yıkama) faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtladığı bir programın videosunu alıntılayarak tepki gösterdi.

Trump, kararını "muhteşem bir fırsat" diye niteledi

Diğer yandan bazı milletvekilleri ve siyasiler birleşmeyi olumlu karşıladı.

Cumhuriyetçi Milletvekili Nancy Mace, iki organizasyonun birleşmesinin "profesyonel golfün geleceği için büyük bir haber" olduğunu belirterek, bu konuda iyimser olduğunu kaydetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, iki kulüp arasındaki anlaşmaya ilişkin "Golf'ün harika dünyası için büyük, güzel ve muhteşem bir fırsat." yorumunu yaptı.

LIV Golf'ün bazı turnuvalarına kendi golf kulübünde ev sahipliği yapmış olan Trump, anlaşmaya taraf olan organizasyonları tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden'a da bugünkü kabine toplantısı öncesi iki golf organizasyonunun birleşmesi soruldu. Soruya gülerek karşılık veren Biden, "PGA'da olmayı planlıyorum." dedi.

Suudi Arabistan ve "sportswashing" iddiaları

Amerikan basınında, 2022'de çıkış yapan LIV Golf'un "en zengin" turnuvaları düzenlediği, yüksek para ödülleri ve tekliflerle ünlü golf oyuncularını bünyelerine katmaları geniş yer bulmuştu.

LIV Golf'ün faaliyete geçmesiyle Suudi Arabistan'ın itibarını yeniden şekillendirmek ve ekonomisini yeni yollarla geliştirmek için spora yöneldiği iddiaları gündeme gelmişti.

LIV Golf'un Avustralyalı CEO'su Greg Norman'ın Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili "Herkes hatalarından ders alır." diyerek Kaşıkçı'nın öldürülmesini "hata" şeklinde nitelemesi de tepkilere neden olmuştu.

Trump'ın, LIV Golf'ün Yönetim Kurulunda olan, Suudi Valiaht Prensi'ne yakınlığıyla bilinen Yasir el-Rumayyan ile geçen yıl ABD'de düzenlenen turnuvalarda, Trump'ın kampanya sloganı "Amerika'yı yeniden harika yap" yazılı şapkalarıyla verdiği samimi pozlar da Amerikan kamuoyunda gündem olmuştu.

İki rakibin birleşme kararı

ABD'li golf organizasyonu PGA Tour, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kontrol edildiği öne sürülen Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen rakip LIV Golf ile birleşme kararı almıştı.

İki kuruluş, PGA Tour ve LIV Golf'ün ticari işletmeleri ve haklarını yeni ve adı henüz belirlenmemiş kar amacı güden bir şirkette birleştirecek bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, PGA Avrupa Turu olarak da bilinen DP Dünya Turunu da içeriyor.

Böylece iki büyük kuruluş arasındaki "tekelleşme iddiaları ve haksız muamele" suçlamalarıyla devam eden davalar ve rekabet sona ermiş olacak.