ABD'li kayakçı Shiffrin, kendisine ait Dünya Kupası rekorunu 88 yarışa çıkardı

ABD'li Mikaela Shiffrin, 88. birinciliğini elde ederek Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan sporcu rekorunu geliştirdi.

ABD'li Mikaela Shiffrin, 88. birinciliğini elde ederek Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan sporcu rekorunu geliştirdi.

Dünya Kupası 2022-23 sezonunda Andorra'nın Soldeu kasabasında düzenlenen final ayağının son gününde kadınlar büyük slalom yarışı yapıldı.

Bu sezon önce Lindsey Vonn'a (83 birincilik) ait Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan kadın alp disiplini kayakçı, sonrasında ise genel kategoride Ingemar Stenmark'a (86) ait Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan alp disiplini kayakçı unvanını ele geçiren 28 yaşındaki sporcu, Andorra'da da hız kesmedi.

Shiffrin, 1 dakika 55.88 saniyelik derecesiyle büyük slalomda 21'inci, toplamda 88'inci Dünya Kupası yarışı birinciliğine ulaştı.

ABD'li sporcu böylece slalom, büyük slalom ve genel tasnifte 2022-23 sezonunu şampiyon tamamladı.