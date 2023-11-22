ABD'li Jonglör Edgar Yudkevich, 3 Bıçakla İpte Yürünen En Uzun Mesafe Rekorunu Kırdı

ABD'nin California eyaletinden Edgar Yudkevich, 3 bıçakla jonglörlük yaparken ipte yürünen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Yudkevich, 1 metre yüksekliğe gerilmiş ipte 10,4 metre yürürken bir yandan da 3 büyük bıçağı havaya atıp yakalayan ilk kişi oldu.

ABD'nin California eyaletinden Edgar Yudkevich, 3 bıçakla jonglörlük yaparken ipte yürünen en uzun mesafe rekorunu kırdı.

Guinness Dünya Rekorları'ndan (GWR) yapılan açıklamaya göre Yudkevich, 1 metre yüksekliğe gerilmiş ipte 10,4 metre yürürken bir yandan da 3 büyük bıçağı havaya atıp yakalayan ilk kişi oldu.

Rekor girişimi öncesinde tanıştığı Guinness Dünya Rekoru sahiplerinden ilham aldığını belirten Yudkevich, on yılı aşan profesyonel jonglörlük tecrübesini test etmeye karar verdiğini ifade etti.

Profesyonel jonglör Yudkevich, her yıl nisanın üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Sirk Günü için California eyaletinin Coronado kentinde toplanan meslektaş ve öğrencileri önünde rekor denemesinde bulundu.

Yudkevich, "Herkes günü kutluyor ve sınırlarını zorluyordu. Ben de arkadaşlarım ve öğrencilerime sirk performanslarında sınırları zorlamaları için ilham verecek bir ustalık göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

Toplamda 12 yıldır her gün jonglörlük ve denge antrenmanı yaptığını belirten Yudkevich, rekor girişimi öncesinde yalnızca birkaç kez pratik yaptığını kaydetti.

Rekor sahibi Yudkevich, başarısıyla mutlu olduğunu ve gelecekte başka bir alanda da Guinness Dünya Rekoru kırmak istediğini söyledi.