ABD'li boksör, Putin tişörtüyle rakibinin karşısına çıktı

Dünya Boks Konseyi (WBC) eski dünya şampiyonu Amerikalı boksör Kevin 'Kingpin' Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in portresinin olduğu tişörtle rakibi Mark Petrovsky karşısına çıktı. Johnson ve Petrovsky, 18 Ağustos'ta Moskova'da düzenlenecek bir turnuvada mücadele edecek.