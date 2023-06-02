Salon: Antalya

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Angela Grass (Brezilya)

ABD: Perry, Hancock, Rettke, O'Neal, Drews, Lanier (Cuttino, Nuneviller, Hentz, Skinner)

İtalya : Squarcini, Sylla, Sylvia Nwakalor, Bosio, Omoruyi, Mazzaro (Panetoni, Battistoni, Danesi, Malual)

Setler: 25-16, 14-25, 22-25, 25-20, 15-9

Süre: 112 dakika

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında ABD, İtalya'yı 3-2 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, ABD- İtalya karşılaşmasıyla dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

Turnuvanın beşinci gününde yarın saat 14.00'te Polonya ile Sırbistan, 17.00'de ABD ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü maçında yarın İtalya ile yapacağı mücadele ise saat 20.00'de başlayacak.

FIVB Milletler Ligi'nin Antalya etabında Kanada ile Tayland'ın da katıldığı ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.