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ABD, Fransa'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar basketbol finalinde ABD, Fransa'yı 67-66 mağlup ederek 8. kez altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar basketbol finalinde ABD, Fransa'yı 67-66 mağlup ederek 8. kez altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar basketbolda şampiyon belli oldu. Ev sahibi Fransa, Bercy Arena'da ABD ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu ABD, 15-9'luk üstünlükle geçerken maçın ilk yarısı 25-25 eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın 3. periyodu 45-43'lük skorla ABD lehine sonuçlanırken, son periyot kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Maçın tamamlanmasına 3.8 saniye kala Kahleah Copper'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla skor 64-67'ye geldi. Fransa hızlı hücumda süre biterken Gabby Williams ile isabet bulurken, oyuncunun ayağının çizgiye basmasından dolayı 2 sayı olarak belirlendi ve ABD maçı 67-66 kazandı.

Fransa'da Aja Wilson 21 sayıyla müsabakanın en skoreri olurken, 13 ribaund ve 4 blok üretti. ABD'de Gabby Williams 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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