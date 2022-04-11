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ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nı Reilly Opelka kazandı

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nı Reilly Opelka kazandı

ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nda, ABD'li tenisçi Reilly Opelka kupanın sahibi oldu.

ABD Erkekler Toprak Kort Şampiyonası'nda, ABD'li tenisçi Reilly Opelka kupanın sahibi oldu.

Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvasının tek erkekler finalinde, vatandaşı John Isner'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Opelka, şampiyonluğa ulaştı.

2015 Wimbledon'da gençler kategorisinde kupası bulunan 24 yaşındaki Opelka, ATP organizasyonlarında çıktığı 6 finalin 4'ünden zaferle ayrıldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Spor, Haberler

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