ABD'deki Citi Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Samsonova oldu
- Güncelleme:
ABD'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Citi Açık'ta Liudmila Samsonova şampiyon oldu.
ABD'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Citi Açık'ta Liudmila Samsonova şampiyon oldu.
Başkent Washington'da oynanan ve 1 saat 46 dakika süren tekler finalinde Samsonova, 6 numaralı seri başı Kaia Kanepi'yi 4-6, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek zafere ulaştı.
Dünya 60 numarası Samsonova, bu zaferle WTA'da ikinci tekler şampiyonluğuna ulaştı.
AA / Fatih Erel - Spor