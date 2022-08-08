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ABD'deki Citi Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Samsonova oldu

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ABD'deki Citi Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Samsonova oldu

ABD'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Citi Açık'ta Liudmila Samsonova şampiyon oldu.

ABD'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından Citi Açık'ta Liudmila Samsonova şampiyon oldu.

Başkent Washington'da oynanan ve 1 saat 46 dakika süren tekler finalinde Samsonova, 6 numaralı seri başı Kaia Kanepi'yi 4-6, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek zafere ulaştı.

Dünya 60 numarası Samsonova, bu zaferle WTA'da ikinci tekler şampiyonluğuna ulaştı.

AA / Fatih Erel - Spor

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