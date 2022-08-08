ABD'deki Citi Açık'ta Avustralyalı tenisçi Kyrgios şampiyon oldu Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından ABD'deki Washington Citi Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios şampiyon oldu. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından ABD'deki Washington Citi Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios şampiyon oldu. ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Citi Açık tekler finalinde Kyrgios, Japon rakibi Yoshihito Nishioka'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bu zaferle 27 yaşındaki tenisçi, Washington'daki 2019 yılındaki zaferinden sonra aynı turnuvada ikinci şampiyonluğunu elde etti. Spor AA / Fatih Erel Tam Gemi Şok Denemeleri Nick Kyrgios Washington Spor Haberler

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