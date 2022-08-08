ABD'deki Citi Açık'ta Avustralyalı tenisçi Kyrgios şampiyon oldu
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından ABD'deki Washington Citi Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios şampiyon oldu.
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından ABD'deki Washington Citi Açık'ta Avustralyalı Nick Kyrgios şampiyon oldu.
ABD'nin başkenti Washington'da oynanan Citi Açık tekler finalinde Kyrgios, Japon rakibi Yoshihito Nishioka'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Bu zaferle 27 yaşındaki tenisçi, Washington'daki 2019 yılındaki zaferinden sonra aynı turnuvada ikinci şampiyonluğunu elde etti.
AA / Fatih Erel - Spor