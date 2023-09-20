ABD'de Amerikan Futbolu Müsabakasında Bando Şefine Elektroşok Tabancasıyla Müdahale

ABD'nin Alabama eyaletinde Amerikan futbolu müsabakasında bando takımını yöneten şef, polisin müziğin durdurulmasına ilişkin uyarısını dikkate almadığı gerekçesiyle elektroşok tabancasıyla vurulduktan sonra gözaltına alındı.

Birmingham kentinde iki lise arasındaki müsabakada bando takımını yöneten Johnny Mims, polisin "dur" uyarısını dikkate almadı ve bandoyu yönetmeye devam etti.

Mims'in müziği kesmemesi ve gözaltına direnmesi üzerine polis elektroşok tabancası kullandı.

Öte yandan, olayın video kaydını yayınlayan ve açıklama yapan polis, Mims'in "kamu düzenini bozmak"tan gözaltına alındığını, güvenlik güçlerine direndiğini ve bir polis memurunu ittiğini ileri sürdü.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

Mims'in avukatı Juandalynn Givan ise olaya yaklaşık 140 öğrencinin şahit olduğunu belirterek, polisin "aşırı güç kullanmak suretiyle görevini suistimal ettiğini" savundu.