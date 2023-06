ABD Büyükelçiliği ve 'Kızlar Sahada' işbirliğiyle TITLE IX'ın 50. yılı kutlandı

ABD'de eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan temel kanun olarak kabul edilen TITLE IX'in 50'nci yılı ABD Büyükelçiliği ve 'Kızlar Sahada' sosyal girişimi işbirliğiyle Beyoğlu'nda özel bir etkinlikle kutlandı. Etkinliğe ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü altyapı futbolcusu 30 çocuk, 'Kızlar Sahada' sosyal girişiminin yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Eadeh'in konuşmasıyla başlayan etkinlik, günün anısına toplu fotoğraf çekimi, katılım gösteren altyapı futbolcularına hediye takdimleri ve çeşitli etkinlikler ile devam etti. Alanda kadın sporculara rol model olan 50 sporcunun fotoğrafları ve etkinliğe katılan çocukların kendi çizimleriyle idol olarak gördükleri kadın sporcuların resimleri de yer aldı. Başkonsolos Eadeh, konuşması sonrasında altyapı futbolcusu çocuklarla futbol oynadı.

"KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARININ EŞİT HAKLARDAN FAYDALANABİLMESİNİ SAVUNUYORUZ"

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh, "Bugünkü etkinliğimizde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm dünyada kadınların ve kız çocuklarının hayatlarını derinden etkileyen bir yasanın yıl dönümünü kutluyoruz. Title IX, 23 Haziran 1972'de ABD'de yürürlüğe giren bir yasa. Amerikan yasası olmasına rağmen, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya ilişkin evrensel kararlılığı temsil eder. Her kız çocuğunun, her kadının eğitime, güçlenmeye ve oyun sahasına eşit erişim sağlamaya hakkı olduğuna dair bir anttır. Nesiller boyunca kadın sporcuların önünü açmıştır. Bu vesileyle, gurur duyduğum bir şeyi paylaşmak istiyorum. Kız yeğenim kros koşusunda eyalet 5'incisi oldu; Title Nine olmadan bu gururu yaşayamazdı. Title IX'un, sporun ötesine uzanan etkileri olmuştur. Kadınları güçlendirerek toplumsal normlara meydan okumalarına; bilim, teknoloji, mühendislik ve bir zamanlar kadınların giremeyeceği düşünülen birçok alanda kariyer sahibi olmalarına imkan sağlamıştır. Title IX'ın mirası bizleri fark yaratmaya, ilerlemeyi savunmaya ve yeni neslin yolunu aydınlatmaya davet ediyor. Engelleri aşmaya ve toplumun her kesiminden kadının potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak görevimizdir. Kadınların güçlendirilmesini desteklemek, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonunun öncelikleri arasında yer alır. Ekibim ve ben, misyon olarak, her alandaki kadınlar ve kız çocuklarının eşit haklardan faydalanabilmesini savunuyoruz. Ayrıca, kadınların teknoloji alanında kariyer sahibi olmasını desteklemek amacıyla, genç kadınları ABD Dışişleri Bakanlığının düzenlediği 'TechGirls' değişim programına yolladık. Misyonun hibe programıyla kadınlara ait işletmelere yönelik çok sayıdaki girişimcilik programını destekledik. Elbette, bunlar ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonunun kadınların güçlendirilmesini önceleyen çalışmalarının yalnızca birkaçı" İfadelerini kullandı. Eadeh konuşmasını Türkçe "Kafanıza koyduğunuz her şeyi başarabilirsiniz kızlar" diyerek noktaladı.