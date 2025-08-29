ABD Açık Tenis Turnuvasında Rybakina ve Alcaraz Dördüncü Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Kazak tenisçi Elena Rybakina ve İspanyol oyuncu Carlos Alcaraz dördüncü tura adını yazdırdı. Kadınlar kategorisinde Rybakina, Emma Raducanu'yu rahat bir şekilde geçerken, Alcaraz, Luciano Darderi'yi 3 setle mağlup etti.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Elena Rybakina ve Carlos Alcaraz, dördüncü tura adını yazdırdı.

Kazak Rybakina (10 numaralı seribaşı), Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu'yu 6-1 ve 6-2'lük setlerle geçerek tek kadınlarda üst tura çıktı.

Tek kadınlardaki diğer maçlarda Amanda Anisimova, Coco Gauff, Daria Kasatkina, Jaqueline Cristian ve Jessica Pegula, rakiplerini mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalyan sporcu Luciano Darderi'yi 6-2, 6-4 ve 6-0'lık setlerle yenerek tur atladı.

Alexander Bublik, Alexander Zverev, Alex de Minaur ve Tommy Paul, tek erkeklerde tur atlayan diğer isimler oldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eljif Elmas yuvaya geri döndü

Elif Elmas yuvaya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.