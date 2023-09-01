ABD Açık'ta Swiatek ve Muchova 4. tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek ve Çek Karolina Muchova, 4. tura çıktı. Swiatek, Sloven Kaja Juvan'ı 2-0, Muchova ise ABD'li Taylor Townsend'i 2-0 mağlup ederek tur atladı.