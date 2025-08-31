ABD Açık'ta Swiatek Dördüncü Tura Yükseldi, Zverev Erken Veda Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, kadınlar teklerde 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek dördüncü tura yükselirken, erkekler teklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev turnuvaya veda etti.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek dördüncü tura çıkarken, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev elendi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek, 29 numaralı seribaşı Rus Anna Kalinskaya ile karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Swiatek, dördüncü turda 13 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova ile eşleşti.

8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Rumen Jaqueline Cristian'ı 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle, 2018 ve 2020 şampiyonu Japon Naomi Osaka da 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 6-0, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Tek erkeklerde 2020 finalisti Alman Alexander Zverev, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime'ye 4-6, 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Alman Daniel Altmaier'i 3-1, 15 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev de Hong Konglu Coleman Wong'u 3-2 yenerek son 16 raket arasına kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı hakkında yüz kızartıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı Ederson'la patlatıyor

Yılın çalımı! Fenerbahçe bombayı onunla patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.