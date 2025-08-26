ABD Açık'ta Sinner ve Swiatek İkinci Tura Yükseldi

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, Çek Vit Kopriva'yı 3-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı. Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Kolombiyalı Emiliana Arango'yu mağlup ederek başarılı bir başlangıç yaptı ve üst üste 65. açılış maçını kazanarak rekor kırdı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde son şampiyon İtalyan raket Sinner, dünya klasmanının 89 numarası Çek Vit Kopriva ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 38 dakika süren maçta Sinner, rakibini 6-1, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ve 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek, dünya 84 numarası Kolombiyalı Emiliana Arango'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

Swiatek, açık dönemde (profesyonel tenisçilerin amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verildiği 1968'den itibaren) üst üste 65. kez açılış maçı kazanarak Monica Seles'e ait rekoru kırdı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
