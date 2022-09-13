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ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı

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ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta seyirci rekoru kırıldı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, taraftar haftası ve ana tablo maçlarının oynandığı 3 haftalık bölümde 888 bin 44 tenisseveri ağırlayan ABD Açık'ta, turnuva tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Bir önceki rekor, 853 bin 227 sporseverle 2019 yılına aitti.

Ana tablo maçlarının oynandığı iki haftalık dönemde, 776 bin 120 biletli seyirci kapılardan giriş yaptı.

Final maçlarına ev sahipliği yapan 23 bin 859 kişilik kapasiteye sahip Arthur Ashe Stadı'nın 25 yıllık tarihinde ilk kez bütün biletleri satıldı.

ABD Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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