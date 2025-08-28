ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz 3. Tura Yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka ve İspanyol Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi. Sabalenka, Polina Kudermetova'yı rahat geçti, Alcaraz ise Mattia Bellucci'yi set vermeden yendi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi.

New York'taki turnuvanın dördüncü gününde, ABD Açık'ın son şampiyonu tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Rus rakibi Polina Kudermetova'yı 7-6, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ise İtalyan raket Mattia Bellucci'yi 6-1, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 3. tura çıktı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
