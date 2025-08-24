ABD Açık'ta Raducanu ve Sabalenka İkinci Tura Yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Emma Raducanu ve Aryna Sabalenka, ilk günde rakiplerini yenerek ikinci tura yükseldi.

New York'taki turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda, dünya 36 numarası Raducanu ile Japon tenisçi Ena Shibahara, karşılaştı.

Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, Shibahara'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst tura yükseldi.

Günün diğer tek kadınlar mücadelesinde, ABD Açık'ın son şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka, İsviçreli raket Rebeka Masarova'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle yenerek tur atladı.

Tek erkeklerde ise ABD'li tenisçi Taylor Fritz, vatandaşı Emilio Nava'yı 7-5, 6-2 ve 6-3'lük set sonuçlarıyla geçti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
