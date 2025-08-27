ABD Açık'ta Djokovic ve Pegula 3. Tura Yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Novak Djokovic ve Jessica Pegula 3. tura yükseldi. Djokovic, Zachary Svajda'yı 3-1'lik setlerle geçerken, Pegula da Anna Blinkova'yı 2-0 mağlup etti.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve ABD'li Jessica Pegula 3. tura yükseldi.

New York'taki turnuvanın 4. gününde tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı Djokovic, ikinci turda dünya klasmanının 145 numarası ABD'li Zachary Svajda ile karşılaştı.

Kariyerinde 4 kez ABD Açık şampiyonluğu yaşayan Djokovic, 2 saat 31 dakika süren maçta rakibini 6-7, 6-3, 6-3 ve 6-1 biten setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

Dünya 107 numarası Belçikalı Raphael Collignon ise 2022 yılının finalisti 12 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud'u 3-2'lik (6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5) skorla geçerek günün sürprizine imza attı.

Tek kadınlarda geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Pegula, bir saat 4 dakika sonunda dünya 80 numarası Rus Anna Blinkova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 3. tur bileti aldı.

Kadınlarda ABD'li Emma Navarro (10), İspanyol Cristina Bucsa, Büyük Britanyalı Emma Raducanu ve Belaruslu Victoria Azarenka, erkeklerde ise ABD'li Taylor Fritz (4), Çek Jiri Lehecka (20) ve Tomas Machac (21) ile İsviçreli Jerome Kym, adlarını 3. tura yazdırdı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
