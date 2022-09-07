ABD Açık'ta Casper Ruud ve Ons Jabeur yarı finale çıktı Spor Haberleri Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile kadınların 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur yarı finale yükseldi. Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile kadınların 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur yarı finale yükseldi. New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde çeyrek final maçları oynandı. Erkeklerde 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud, 13 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti. ABD Açık'ta ilk kez yarı final bileti alan Ruud, Nick Kyrgios-Karen Khachanov maçının galibiyle karşılaşacak. Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Tunuslu Ons Jabeur, dünya 46 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle eledi. Jabeur, kariyerinin ilk ABD Açık yarı finalinde Coco Gauff-Caroline Garcia maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Tam Gemi Şok Denemeleri New York Casper Tenis Spor Haberler

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