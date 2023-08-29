ABD Açık'ta Caroline Garcia ve Karen Khachanov elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 7 numaralı seribaşı Caroline Garcia ve erkeklerin 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov, ilk turda elendi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 7 numaralı seribaşı Caroline Garcia ve erkeklerin 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov, ilk turda elendi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 2. günü, sabah seansındaki karşılaşmalarla başladı.

Kadınlar dünya sıralamasının 114. basamağındaki Wang Yafan, Caroline Garcia'yı 2-0 (6-4, 6-1) yenerek maçın favorisi olan rakibini ilk turda turnuvanın dışına itti.

Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), klasmanın 52 numarası Camila Giorgi'ye karşı oynadığı ilk tur karşılaşmasını 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5), dünya 68'incisi Camila Osorio karşısında oldukça zorlandı ancak 7-5 ve 7-6'lık setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.

Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova'nın (9) yanı sıra Laura Samsonova (14) ve 2017 finalisti Madison Keys (17) de rakiplerini 2-0'lık skorla geçerek 2. tura çıktı.

Medvedev tur atladı, Khachanov elendi

Erkeklerde 2021 şampiyonu Daniil Medvedev (3), Attila Balazs ile oynadığı ilk tur mücadelesini 1 saat 14 dakikada 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) kazandı.

İkinci gün sabah seansındaki bir diğer sürpriz sonuca da erkekler dünya sıralamasının 89 numarası Michael Mmoh imza attı. Mmoh, Karen Khachanov'u (11) 3-0'lık (6-2, 6-4, 6-2) skorla eledi.

Alexander Zverev (12), Aleksandar Vukic'i, Cameron Norrie (16) de Alexander Shevchenko'yu 3-0 mağlup ederek 2. tur bileti aldı.