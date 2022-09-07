ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Frances Tiafoe yarı finale çıktı Spor Haberleri Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile erkeklerin 22 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe yarı finale yükseldi. Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile erkeklerin 22 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe yarı finale yükseldi. New York kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde çeyrek final maçları oynandı. Kadınlarda 6 numaralı seribaşı Sabalenka, 22 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek geçen yılın ardından bu yıl da son 4 raket arasına kaldı. Sabalenka, yarı finalde Iga Swiatek (1)-Jessica Pegula (8) maçının galibiyle karşılaşacak. Turnuvanın 4. turunda İspanyol Rafael Nadal'ı eleyen 22 numaralı seribaşı Frances Tiafoe, 9 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev'i de 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Kariyerinde ilk kez bir grand slam yarı finaline çıkan ABD'li tenisçi, Jannik Sinner (11)-Carlos Alcaraz (3) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Tam Gemi Şok Denemeleri Karolina Pliskova New York Tenis Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Frances Tiafoe yarı finale çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.