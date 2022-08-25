ABD Açık'ta ana tablo kuraları çekildi Spor Haberleri Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarının kura çekimi yapıldı. Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarının kura çekimi yapıldı. Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Daniil Medvedev, ilk maçında Stefan Kozlov ile karşılaşacak. Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda Rinky Hijikata ile mücadele edecek. Dünya 2 numarası Alexander Zverev sakatlığı, klasmanın 6. basamağındaki Novak Djokovic ise aşı kısıtlması nedeniyle turnuvaya katılamayacak. Serena Williams'ın rakibi Kovinic Kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek, ilk turda Jasmine Paolini ile karşı karşıya gelecek. İki numaralı seribaşı Anett Kontaveit, ilk maçında Jaqueline Adina Cristian'ın karşısına çıkacak. Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, son turnuvası olacağının sinyalini verdiği ABD Açık'ın ilk turunda Danka Kovinic ile tur mücadelesi yapacak. Turnuvaya unvanını korumak için çıkacak 11 numaralı seribaşı Emma Raducanu ise ilk karşılaşmasını Alize Cornet ile oynayacak. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Tam Gemi Şok Denemeleri Rafael Nadal Tenis Spor Haberler

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