ABD Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka 4. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 4. tura kaldı. Alcaraz, Daniel Evans'ı yendi ve Matteo Arnaldi ile eşleşti. Sabalenka ise Clara Burel'i mağlup ederek Daria Kasatkina ile karşılaşacak.