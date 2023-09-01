ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula üçüncü tura çıktı
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz ve ABD'li Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, üçüncü tura çıktı.
ABD Açık'ın son şampiyonu Alcaraz, New York kentinde düzenlenen turnuvada Güney Afrikalı Lloyd Harris ile karşılaştı.
Rakibini 6-3, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenen İspanyol tenisçi, üçüncü turda Büyük Britanyalı Daniel Evans ile eşleşti.
3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Avustralyalı Christopher O'Connell'i 6-2, 6-2, 6-7 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.
8 numaralı seribaşı Andrey Rublev de Fransız Gael Monfils'i 6-4, 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle geçti.
Pegula ve Jabeur, üçüncü turda
Tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), Rumen Patricia Maria Tig'e karşı oynadığı ikinci tur mücadelesini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.
Geçen yılın finalisti Ons Jabeur (5) ise, Çek Linda Noskova'yı 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.