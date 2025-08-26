ABD Açık'ta Alcaraz ve Andreeva İkinci Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta, Mirra Andreeva ve Carlos Alcaraz ikinci tura yükseldi. Alcaraz, Reilly Opelka'yı 3-0 gibi net bir skorla geçerken, Andreeva da Alycia Parks'ı 2-0 ile mağlup etti.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, Rus raket Mirra Andreeva ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ikinci tura yükseldi.

New York'taki turnuvada tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, ABD'li tenisçi Reilly Opelka'yı 6-4, 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek üst tura çıktı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva ise, ABD'li rakibi Alycia Parks'ı 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.