ABD Açık'ta Alcaraz ve Andreeva İkinci Tura Yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta, Mirra Andreeva ve Carlos Alcaraz ikinci tura yükseldi. Alcaraz, Reilly Opelka'yı 3-0 gibi net bir skorla geçerken, Andreeva da Alycia Parks'ı 2-0 ile mağlup etti.
New York'taki turnuvada tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, ABD'li tenisçi Reilly Opelka'yı 6-4, 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek üst tura çıktı.
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı 18 yaşındaki Andreeva ise, ABD'li rakibi Alycia Parks'ı 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.
