ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Valur ile karşılaşacak
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan takım olarak Valur ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklar tamamlandı ve FOMGET SK gruplara kalmayı hedefliyor.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan ABB FOMGET, yarın oynayacağı Valur maçının hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci tur yarı finallerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET SK, yarın saat 13.00'de İzlanda ekibi Valur ile Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.
Maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadyumu'nda son hazırlıklarını tamamlayan FOMGET SK, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor. Yunan hakem Anastasia Mylopoulou'nun yöneteceği maçta FOMGET'in sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
"Selda, Beyza, Yana, Vivier, Ena, Marcano, Başak Marian, Olha, Sladjana, Armisa"