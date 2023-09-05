ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Valur ile karşılaşacak

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan takım olarak Valur ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklar tamamlandı ve FOMGET SK gruplara kalmayı hedefliyor.