ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mağlup oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup yarı final maçında İzlanda Ligi şampiyonu Valur'a 2-1 mağlup oldu. Valur, Berglind Agustsdottir ve Asdis Halldorsdottir'in golleriyle galibiyete ulaştı. ABB FOMGET'in tek golünü ise Birgül Sadıkoğlu kaydetti. Başkent ekibi, 9 Eylül Cumartesi günü 1. eleme turu üçüncülük maçı oynayacak.