ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mağlup oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup yarı final maçında İzlanda Ligi şampiyonu Valur'a 2-1 mağlup oldu. Valur, Berglind Agustsdottir ve Asdis Halldorsdottir'in golleriyle galibiyete ulaştı. ABB FOMGET'in tek golünü ise Birgül Sadıkoğlu kaydetti. Başkent ekibi, 9 Eylül Cumartesi günü 1. eleme turu üçüncülük maçı oynayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup ???????yarı final maçında İzlanda Ligi şampiyonu Valur'a 2-1 mağlup oldu.
Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanan müsabakada Valur, 29. dakikada Berglind Agustsdottir ve 33. dakikada Asdis Halldorsdottir'in golleriyle galibiyete uzandı.
ABB FOMGET'in tek golünü ise 47. dakikada Birgül Sadıkoğlu kaydetti.
Başkent ekibi, 9 Eylül Cumartesi günü 1. eleme turu üçüncülük maçı oynayacak.