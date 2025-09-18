ABB FOMGET UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na Veda Etti
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ikinci maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımına penaltı atışları sonucu 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.
Eryaman Stadı'ndaki müsabakanın 11. dakikasında Armisa Kuc takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk takım 17. dakikada Krso'nun golüyle oyuna dengeyi getirdi: 1-1. Maçın ilk yarısını Saraybosna, 34. dakikada Baidoe'nin penaltıdan attığı golle golüyle 2-1 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ABB FOMGET, Armisa Kuc 66. dakikada takımına 2-2 beraberliği getiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü, 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarının ilk devresinde Armisa Kuc, 100. dakikada bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi. Konuk takım adına 3-3'lük beraberliği 107. dakikada Terzic getirdi.
Uzatmaları 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran SFK 2000 Saraybosna, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükseldi.
Başkent temsilcisi, bu mağlubiyetle Avrupa Kupası'ndan elendi.